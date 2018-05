Augusta, vendita Esso: le reazioni della politica

La compagnia di Stato algerina Sonatrach rileverà la raffineria di Augusta e tre depositi carburante ad Augusta, Palermo e Napoli, impegnandosi a mantenere la continuità gestionale ed operativa dei siti.

La notizia è di questa mattina, e non ha certo lasciato indifferente il mondo della politica.

"Nel chiedere al Governo nazionale ed a quello regionale di fare chiarezza, - dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale - sono solidale con i lavoratori e pronto a sostenere tutte le azioni che verranno intraprese a tutela dei posti dei lavoro e della futura attività dell’impianto che, essendo attività strategica per l’economia nazionale, non può passare di mano senza sapere qual è il futuro che si prospetta"

"Troppe incognite ambientali nella vendita da parte di Esso Italiana della raffineria di Augusta all’algerina Sonatrach" - ha detto il candidato sindaco di Siracusa Fabio Granata - Qualsiasi passaggio di proprietà da parte della Esso – ha detto Granata - deve preservare una prospettiva immediata di rigenerazione industriale assolutamente necessaria così come necessaria e doverosa la partecipazione della Esso alle bonifiche della rada e dei terreni di un sito Sin nel quale opera da decenni".