Cavagrande di Cassibile, tra 20 giorni studio di fattibilità e poi messa in sicurezza

Studio di fattibilità tecnico economica di Cavagrande tra 20 giorni, e poi via alla fase operativa per mettere in sicurezza il costone roccioso del sentiero Scala Cruci.

Questo è venuto fuori da un tavolo tecnico che si è svolto negli uffici del commissario straordinario al dissesto idrogeologico Maurizio Croce, con la partecipazione del sindaco di Avola, Luca Cannata e della deputata regionale Rossana Cannata.

Sarà l’ufficio del Genio civile di Siracusa incaricato di redigere il progetto per la messa in sicurezza del costone che poi passerà, per la realizzazione, attraverso il finanziamento del commissario straordinario. La somma ipotizzata per i lavori per portare all'apertura è di un milione di euro.

A livello di tempo, ci vorranno circa 10 mesi per completare tutto.

"Abbiamo atteso tanto – conclude soddisfatto il sindaco Cannata - ora si inizia a passare ai fatti. Sulla riapertura di Cavagrande del Cassibile abbiamo riscontrato in questi anni il completo immobilismo e inerzia da parte della Regione. Sono passati quattro anni dall'incendio che la distrusse e la Regione si era dimenticata di un bene che non è solo di Avola, ma di tutta la Sicilia. L’impegno ora è concreto e, dunque, siamo fiduciosi nel poter riavere una vetrina naturale da mostrare al mondo con la sua sconfinata bellezza".