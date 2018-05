Siracusa, domani la Giornata dell'Autismo

Tante piccole farfalle blu entreranno nella Casa delle farfalle, e si mischieranno alle altre, con tanti colori.

Domani, le seconde classi dell'Istituto Comprensivo "Chindemi" di Siracusa, alle ore 10,30, si recheranno in Piazza Minerva, in Ortigia, per visitare la mostra della Casa delle Farfalle.

Indosseranno delle maglie con raffigurata una farfalla blu, che idealmente vuole confondersi con i colori delle altre farfalle.

Domani, 10 maggio, giornata dell'Autismo, i ragazzi percorreranno anche una “marcia-passeggiata” per le vie di Ortigia