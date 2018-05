Solarino, a fuoco le auto di 2 fratelli in via Verdi

Rogo di auto questa notte in via Verdi a Solarino.

Le vetture di due fratelli sono state totalmente distrutte dalle fiamme. I Carabinieri, durante il servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da alcune auto parcheggiate in una via non lontana dal centro cittadino. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Vigili del fuoco per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si potessero propagare alle auto e agli edifici adiacenti.

Avviate le indagini per risalire agli eventuali responsabili.