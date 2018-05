Rosolini, l'assessore Gennaro: "Ancora possibile partecipare a Resto al Sud"

E' ancora possibile partecipare al bando "Resto al Sud". A darne notizia è l’Assessore allo Sviluppo Economico Dino Gennaro. I requisiti per partecipare sono: non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essere titolari di altre imprese attive, e non aver beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni.

Gli incentivi sono concessi fino ad un massimo di 50mila euro per le imprese individuali e fino a 200mila euro per le società.