Rosolini, donato un defibrillatore all'Istituto Comprensivo "S.Alessandra"

All'Istituto comprensivo "S. Alessandra" è stato donato un nuovo defibrillatore dalla "Sicily Food & Beverage srl" di Siracusa che ha in gestione il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle sezioni di scuola materna, elementare e media degli Istituti Comprensivi della Città.

La cerimonia ieri mattina, alla presenza del vice sindaco.

"Ringrazio – afferma il vice Sindaco Cataudella – a nome di tutta l’Amministrazione Comunale l’Azienda “Sicily Food & Beverage srl” di Siracusa che ha onorato l’impegno assunto in sede di partecipazione di gara di donare un defibrillatore alla scuola congiuntamente all’impegno della formazione del personale per l’utilizzo dello stesso. Un importante strumento salvavita al servizio della collettività scolastica che deve essere sempre pronto all’uso e di facile fruizione per chiunque ne avesse necessità immediata".