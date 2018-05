Siracusa-Roma: Vinciullo "tratta al sicuro"

"La Siracusa/Roma non è a rischio soppressione. Trenitalia, da me interessata, conferma che la tratta non è nemmeno in discussione". Le rassicurazioni arrivano dall'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Chiuderà, - continua - dal 10 al 30 settembre, per l’ultima volta, in tre anni, la Siracusa-Catania per poter concludere, finalmente, i lavori di velocizzazione e messa in sicurezza della linea ferrata Augusta-Bicocca".