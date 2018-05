Noto, sequestrati beni per 1 milione di euro a un imprenditore di Vittoria

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Noto ad un imprenditore di Vittoria 1 milione di euro, tra beni immobili e quote sociali.

Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un'indebita deduzione di costi e la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi fraudolente riferite alle annualità 2014 e 2015.

L’importo del sequestro disposto è pertanto corrispondente alle imposte complessivamente evase sia in materia di imposizione diretta che in materia di imposta sul valore aggiunto. Il sequestro preventivo costituisce lo specifico strumento legislativo idoneo a sottrarre alla disponibilità degli evasori il profitto dell’attività illecita posta in essere e di aggredire qualsiasi elemento finanziario e patrimoniale conseguito, anche per interposta persona.