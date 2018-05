Salvini: "Io l'alleanza non la rompo. Allora si voti"

Ci sono solo "due cose serie" da fare: o governo del centrodestra con i 5S o un governo del centrodestra. Il governo neutrale voluto da Mattarella "è un governo fantasma, che non ha i numeri". Così al Messaggero il leader della Lega Salvini,che dice di continuare a coltivare "la piccola speranza che tutti,e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un governo serio e non finto". Berlusconi dice no all'appoggio esterno? "Allora si voti", dice Salvini,che assicura:"Io l'alleanza non la rompo".