Floridia, 12enne tenta il suicidio: il fratello lo salva appena in tempo ed evita il peggio

Si è chiuso in bagno e ha tentato il suicidio, cercando in qualche modo di impiccarsi. A tentare il gesto estremo un ragazzino di circa 12 anni. Il fratello maggiore è intervenuto giusto in tempo, sollevandolo ed evitando che potesse accadere l'irreparabile. Teatro di quella che poteva diventare una tragedia un'abitazione di Floridia.

Sul posto è stato chiamato ad intervenire il 118 che ha rassicurato sulle condizioni del ragazzino. Dell'accaduto sono stati avvisati I Carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso, per capire quali motivazioni possano aver spinto il 12enne ad un gesto così grave. Adesso il ragazzino sta fisicamente bene e presenta solo qualche segno al collo.

L'unico problema del momento, secondo quanto riferito dai familiari, era la proibizione dell'uso del telefonino.