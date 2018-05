Siracusa, a fuoco sterpaglie alla Tonnara

Tornano puntuali, come sempre, come ogni anno, gli incendi nelle sterpaglie. Oggi pomeriggio a partire a fuoco delle sterpaglie che costeggiano la pista ciclabile di Siracusa, all'altezza della Tonnara di Santa Panagia.

Si tratta di un piccolo pezzo di terreno dato alle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco spiegano che non si tratta del primo incendio di stagione.