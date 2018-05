Siracusa, gli studenti dell'Insolera incontrano Oscar De Montigny

Si svolgerà mercoledì, 9 maggio, alle ore 10,15, nell’auditorium dell’Istituto Insolera un incontro con Oscar De Montigny, Direttore Marketing Comunicazione e Innovazione di un importante gruppo bancario, nonché autore del libro “Il tempo dei nuovi eroi” pubblicato da Mondadori.

Oscar De Montigny è ideatore e divulgatore dei principi dell’”Economia 0.0” e uno degli speaker più richiesti in ambito sia nazionale che internazionale, l’evento quindi è un’ottima opportunità formazione sia professionale che culturale di tutti gli alunni dell’Istituto e in particolar modo per quelli che frequentano l’indirizzo tecnico economico.