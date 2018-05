Pachino, nuova aula consiliare: taglio del nastro sabato 12 maggio

La nuova aula consiliare, intitolata all'ex sindaco di Pachino Mauro Adamo, sarà inaugurata sabato 12 maggio alle 17,30 al Palazzo Municipale di via XXV Luglio.

"Dopo più di 30 anni – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – l’aula consiliare ritorna ad avere sede dove è giusto che sia, all’interno del palazzo municipale. Abbiamo deciso di intitolarla al nostro compianto ex sindaco Mauro Adamo, perché nella sua seppur breve esperienza a capo dell’amministrazione pachinese è riuscito a lasciare una traccia indelebile per il suo amore e la sua dedizione nei confronti della nostra città".

"Con questo spostamento – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale, Turi Borgh - la città potrà usufruire di uno spazio collettivo per una maggiore partecipazione cittadina. Siamo certi che tutti, consiglieri e cittadini, sapranno cogliere l’occasione come auspicio per nuovi traguardi e migliori successi per la nostra comunità".

"Un altro traguardo raggiunto da questa amministrazione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Scala – che in questi quattro anni ha già dato prova non solo di concretezza ma anche di avere una idea precisa sul futuro di questa città".