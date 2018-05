Augusta, rapporti istituzioni-giornalisti: il segretario di Assostampa domani ad Augusta

Il segretario provinciale di Assostampa, Prospero Dente, sarà domani – come fissato già da qualche giorno – ad Augusta per un incontro su informazione, comunicazione e rapporti istituzioni-giornalisti.

Sul tavolo della discussione anche un notiziario del Comune poco conforme con le norme della stampa.

"Quando c’è disponibilità all’ascolto e al confronto – ha dichiarato il segretario del sindacato unico dei giornalisti – si percorrono tutte le strade possibili e ci si mette a disposizione. Il ruolo della nostra categoria è quello di garante nei confronti dei cittadini. L’informazione è uno strumento fondamentale per la democrazia. Istituzioni e stampa devono essere consapevoli e, su queste basi, rinsaldare i rispettivi ruoli. Sono certo che, dall’incontro di domani, la categoria che rappresento trarrà buoni riscontri".