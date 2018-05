Augusta, vagava per la città in stato di ebrezza e disturbava i passanti: fermato

Vagava per le strade di Augusta, e disturbava i passanti, in evidente stato di ebrezza. E' successo domenica mattina, quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato un augustano G.A., trentasettenne, celibe, disoccupato.

Alla vista dei militari l'uomo è andato in escandescenza. Ma, dopo averlo fatto calmare, i carabinieri lo hanno affidato a un amico.