Siracusa, sequestrati 200 ricci di mare al mercato di Ortigia

Continuano i controlli dei Carabinieri, in collaborazione con la Guardia Costiera, al mercato ittico a Riva delle Poste, in Ortigia. Questa mattina sono stati sequestrati circa 200 ricci di mare pronti per essere venduti in maniera illecita, visto e considerato che la cattura e la vendita sono vietati dall'1 maggio al 30 giugno a causa del fermo biologico. Il personale è stato sanzionato per 4mila euro. Gli esemplari ancora vivi sono stato rigettati in mare.