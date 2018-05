Siracusa, imbrattata porta del negozio del candidato consigliere Russo: sospetta intimidazione

E' arrivato in negozio, questa mattina, e ad attenderlo una grande macchia di vernice blu sulla porta d'ingresso. E' successo a Salvatore Russo, candidato in consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative del Comune di Siracusa. Lui non ha dubbi: si tratta di intimidazione, tutto da ricondurre al suo attivismo politico.

Russo annuncia che prestissimo andrà a denunciare l'accaduto, e dichiara: "La politica del Fare evidentemente non piace, ma io vado avanti".