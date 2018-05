Siracusa, trovato in possesso di 9 panetti di hashish: arrestato

La Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato Francesco Suma, 24 anni, residente ad Avola, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un normale posto di blocco l'uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 900 grammi.

La droga è stata sequestrata, l'uomo è stato chiuso in carcere.