Tenta un furto in un appartamento in via Marsala, a Noto, e poi scappa. E' stato inseguito e bloccato, nell'androne di un istituto di credito, Corrado Cascione, 21 anni, ritenuto il presunto autore del furto non consumato. A fermare la corsa del ragazzo i Carabinieri del Commissariato di Avola.