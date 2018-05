Siracusa, edificio a rischio crollo: il consigliere Bottaro lancia l'allarme

"Sindaco e vice sindaco vanno a promuovere le bellezze di Siracusa all’estero ma lasciano ai siracusani le criticità di ogni giorno, anche quando, come in questo caso, c'è di mezzo la sicurezza della gente". Con queste parole il consigliere della Circoscrizione comunale, Gaetano Bottaro, punta l'attenzione su un immobile abbandonato tra via Santi coronati e via Montalto, e punta il dito contro l'Amministrazione Garozzo: "il Comune negli anni ha provveduto a riqualificare l'intera area, diventata un luogo di aggregazione, ma quella costruzione fuori contesto è sempre lì, come fosse un monumento all'incuria".

"Il pericolo crollo è alto e pure concreto, al punto che il Comune in passato ha interdetto una parte della piazzetta davanti al palazzetto e ha intimato, nel 2014, ai proprietari di intervenire. - continua Bottaro - Ma nulla è avvenuto in tutti questi anni. Sindaco e vice sindaco vanno a promuovere le bellezze di Siracusa all’estero ma lasciano ai siracusani le criticità di ogni giorno, anche quando, come in questo caso, c'è di mezzo la sicurezza della gente. Io stesso, in quanto appartenente alla commissione Protezione civile del consiglio comunale, ho più volte sollevato la questione ma l'Amministrazione resta sorda".

"Il mio augurio - dice - è che l’immobile possa restare ancora in piedi a lungo, anche se, dopo gli ultimi sopralluoghi, i tecnici comunali non sono stati così ottimisti. Ad aggravare la vicenda, il fatto che proprio lì di fronte c'è una scuola e non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe capitare se la palazzina dovesse crollare nei momenti di ingresso o di uscita dei bimbi. Infine ci sono altri due aspetti, tutt'altro che secondari. Il primo è che il palazzo è diventato rifugio di clochard; il secondo è quello delle condizioni igieniche dell'intera zona, vista la presenza di ratti a pochi metri dall'istituto scolastico. - e infine conclude - Il mio è un appello a tutte le autorità competenti affinché non pratichino lo scaricabarile e si assumano le loro responsabilità. Casa aspettate ad intervenire?"