Siracusa, presentata la lista "Siracusa protagonista con Vinciullo". TUTTI I NOMI

Trentadue nomi, volti nuovi e già conosciuti, fedelissimi e forze nuove formano la lista "Siracusa protagonista con Vinciullo" che alle prossime elezioni amministrative sosterrà la candidatura a sindaco di Siracusa di Ezechia Paolo Reale.

A guidarli Enzo Vinciullo che ribadisce le motivazioni della sua scelta di campo verso Reale con l'intenzione di portare a compimento un progetto iniziato 5 anni fa proprio con Reale.

"I problemi che aveva allora la città - afferma Vinciullo - non sono stati risolti, anzi se possibile si sono aggravati".

Tra le priorità di intervento Vinciullo ha indicato al primo posto la riqualificazione delle periferie, a seguire la costruzione del nuovo ospedale, l'individuazione di vie di fuga, i problemi dell'edilizia scolastica, interventi a sostegno delle fasce deboli.

Sulla sua decisione di appoggiare Reale è intervenuto lo stesso candidato sindaco: "Abbiamo fatto tanta strada insieme a cominciare dalla battaglia condotta 5 anni fa, persa per poco. Adesso riprendiamo con nuova forza e la scelta di Vinciullo non è stato un passo indietro, ma un passo avanti fatto insieme per cercare di proiettare Siracusa in una dimensione euroepa".

Questi i nomi dei 32 candidati della Lista:

Fabio Alota, Salvo Castagnino, Antonio Grasso, Alberto Palestro, Mauro Basile, Stefania Barone, Salvo Dugo, Marina Ficara, Enzo Salerno, Luciano Testa, Alessandra Amenta, Monica Campanella, Salvo Carnemolla, Giusy Casella, Stefania Castelletti, Tommaso Crisafulli, Giovanni Distefano, Maria Garofalo, Salvo Geraci, Sebastiano Greco, Toti La Runa, Mariella Marino, Edoardo Memoli, Andrea Parrinello, Ivan Quadarella, Valentina Sabini, Salvo Santarosa, Silvia Serra, Rita Stracquadaneo, Cettina Vinci, Emanuele Albanese, Giovanna Monaco.