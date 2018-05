Augusta, notiziario del Comune senza giornalisti: la categoria in rivolta

Un notiziario senza giornalisti e senza alcuna testata registrata, diffusa sul web dal Comune di Augusta.

"Si tratta di un atto ostile nei confronti dell’intera categoria dei giornalisti e dei tanti colleghi specializzati in comunicazione pubblica, da anni impegnati per garantire professionalità e operatività al servizio della società civile negli uffici stampa" - commenta il gruppo dei Giornalisti del Sud Est e l’Associazione Giornalisti Radiotelevisivi e Telematici.

"L’esercizio abusivo, la professione, stampa clandestina e la dilettantistica improvvisazione rappresentano un grave danno all’intera società civile. - continuano - La comunicazione istituzionale deve essere sempre ben separata dalla comunicazione politica e, comunque, affidata agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, che possiedono gli strumenti metodologici e tecnici per elaborare un prodotto che sia davvero al servizio della comunica locale, per la quale la corretta informazione rappresenta la base della democrazia".