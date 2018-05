Siracusa, Ottava di Santa Lucia senza fuochi d'artificio per "colpa" di un solarium

Niente fuochi pirotecnici per l’ottava della Festa del Patrocinio di Santa Lucia. A dare la sentenza la Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti che ha dichiarato l’inidoneità del sito tradizionalmente utilizzato “in considerazione del sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi dovuto alla presenza di un solarium in legno lungo il perimetro da destinare allo sparo”.

Unico luogo utile dove poter organizzare lo spettacolo la diga a sud dell’imboccatura del porto piccolo di Siracusa. Luogo dal quale è impossibile vedere lo spettacolo da Piazza Duomo. Per questo motivo, con estremo rammarico, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia ha deciso di non fare lo spettacolo.