Siracusa e Augusta, arrivano i fondi per i precari del Comune

Arrivano i fondi dalla Regione per i precari comunali. Ad Augusta la cifra ammonta a 145.707,69 euro, mentre per Siracusa si tratta di 76.712,25 euro.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, ex deputato Ars.

"La Legge 5 - spiega - aveva previsto che, per compensare gli squilibri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge che aveva abrogato tutte le norme in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, era istituito un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire con Decreto dell’Assessorato, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013".