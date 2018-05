Noto, settimana della Croce Rossa Italiana: il sindaco incontra i volontari

Sventolerà a Palazzo Ducezio, a Noto, la bandiera della Croce Rossa Italiana fino a domenica in occasione della Settimana della Croce Rossa Italiana.

A darne notizia il sindaco Corrado Bonfanti, che ha incontrato la delegazione netina della Croce Rossa Italiana e ha salutato i 16 nuovi volontari.

"La presenza a Noto della Croce Rossa Italiana – ha detto il sindaco durante l’incontro che si è svolto nella Sala degli Specchi – realtà che continua a crescere, soprattutto nella componente giovanile, è un dono di cui dobbiamo andare orgogliosi. Il lavoro svolto in questi anni dalla presidente Coletta è lusinghiero e ci permette di beneficiare di una forza di volontariato ben formata e indispensabile per il soccorso sanitario. La Croce Rossa Italiana e tutte le altre associazioni di volontariato che sono presenti in città rappresentano realtà preziose e irrinunciabili che la mia amministrazione comunale assiste e aiuta".