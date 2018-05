Siracusa, Silvia Russoniello candidata sindaca M5s: lo staff nazionale dice "Sì"

E alla fine l'ufficialità è arrivata: Silvia Russoniello è la candidata sindaca del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni amministrative del Comune di Siracusa.

Lo staff nazionale ha certificato la sua candidatura e la notizia è ormai stata divulgata anche sul sito pentastellato. L'annuncio ufficiale spazza così rumors politici che davano la Russoniello in fase di ritirata.

Anzi, vedevano il Movimento impegnato in opera di convincimento per far retrocedere la Russoniello, la quale invece è molto determinata.

Rimane quindi fuori gioco Lucia Napoli, appartenente a un altro meetup rispetto alla Russoniello, che aveva avanzato anche lei proposta di candidatura.

Fuori anche Giovanni Napolitano, il quale però adesso è approdato in Lega.