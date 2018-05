Siracusa, avviso alle imprese: la Siam aggiorna l'Albo Fornitori

Firmato il contratto di Concessione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa, la Siam sta procedendo all'aggiornamento del proprio Albo Fornitori da utilizzare per la selezione di terzi cui affidare lavori di pronto intervento sull'impianto (per riparazioni o sostituzioni aventi carattere d'urgenza e imprevedibilità).

Le imprese interessate che intendano essere iscritte nell’Albo predetto dovranno far pervenire, entro il giorno 31/05/2018 a mezzo Pec al seguente indirizzo direzione.siamspa@legalmail.it o mediante Raccomandata A.R. indirizzata a Siam Spa viale Santa Panagia 141/E (96100 - Siracusa), apposita domanda con esplicitata la richiesta di iscrizione per uno dei settori previsti (lavori, forniture, servizi) allegando il Questionario Valutazione Imprese debitamente compilato (allegato pubblicato sul sito www.siamspa.it) e tutta la documentazione da esso richiesta.