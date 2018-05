Siracusa, biglietto ridotto per i turisti che soggiornano nelle strutture di Noi Albergatori

Biglietto ridotto per le rappresentazioni classiche del 54° Festival del Teatro Greco per i turisti in soggiorno a Siracusa presso gli hotel associati a "Noi Albergatori Siracusa".

"L’associazione - spiega il presidente dell'associazione Giuseppe Rosano - ha siglato un’intesa con l’Inda con la quale offre una concreta agevolazione ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive affiliate per tutti gli spettacoli e gli eventi in programma al Teatro Greco".