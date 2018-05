Giro d'Italia a Siracusa, ex Provincia dispone messa in sicurezza strade

Mettere in sicurezza le strade della provincia di Siracusa in occasione del giro d'Italia 2018. La manifestazione sportiva farà tappa anche nel Siracusano, motivo per il quale il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Carmela Floreno, nonostante la grave crisi finanziaria in cui versa l’Ente, ha disposto la messa in sicurezza delle strade interessate alla corsa con vari interventi di manutenzione.