Siracusa, "Attenti al libro": domani sfida finale

Domani (8 maggio) a partire dalle 9,30, in piazzetta dei Mergulensi, in Ortigia, ci sarà la sfida finale del torneo di lettura “Attenti al libro”, rivolto agli istituti comprensivi di tutta la provincia.

A contendersi il primato saranno le quattro scuole che nelle scorse settimane hanno superato le eliminatorie svolte on-line: la “Karol Wojtyla”, la “Elio Vittorini”, la “Giovanni Verga” (tutte di Siracusa) e la “Giuseppe Bianca” di Avola. Si sfideranno in una serie di giochi incentrati sui libri e in particolare su quelli che hanno letto.

“Attenti al libro” è stato organizzato dal Sistema bibliotecario provinciale che ha come capofila la Biblioteca comunale di Siracusa.