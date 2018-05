Libri di fiabe nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa

Una piccola biblioteca per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa. L'iniziativa è possibile grazie alla donazione di tanti libri di fiabe fatta all’Asp di Siracusa dai giovani del Rotaract Monti Climiti di Siracusa e dei Rotaract club di Lentini e Augusta.

"Sono grato a nome dell’Azienda e dei piccoli pazienti – ha detto il commissario dell'Asp, Salvatore Brugaletta - per la sensibilità che ha mosso questi giovani preoccupandosi di come rendere più lieta e giocosa la permanenza in ospedale dei nostri piccoli pazienti. Episodi come questi, che si ripetono frequentemente, sono la dimostrazione di come tanti vivono la sanità come propria e si impegnano a contribuire per migliorarla. I giovani sono il nostro futuro ed è encomiabile l’esempio che arriva da loro".