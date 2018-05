Avola, deve scontare 3 anni per violenza e minacce a pubblico ufficiale

E' finito in carcere per scontare 3 anni per violenza e minaccia a pubblico ufficiale commessi nel marzo del 2010.

Si tratta di Paolo Iacono, 41 anni, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri a seguito di un'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Siracusa ed è stato ristretto nella Casa Circondariale Cavadonna.