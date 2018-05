Siracusa, torna nel 2018 il Festival "Le Vie dei Tesori"

Il Festival "Le Vie dei tesori" replicherà a Siracusa a settembre prossimo.

La giunta comunale ha, infatti, approvato un Protocollo d'Intesa con l'Associazione che da 12 anni realizza l'iniziativa. Il Festival mira, attraverso visite guidate, alla riscoperta di siti e monumenti pubblici e privati, magari poco noti attraverso la realizzazione di una rete di luoghi innovativa, tramite l'uso di una piattaforma di booking on line e dei social network per un coinvolgimento "virale" dei partecipanti.

L'anno scorso per la prima volta il Festival ha fatto tappa a Siracusa, quest'anno le giornate prescelte sono il 14,15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 settembre.

Il protocollo prevede l'inserimento nel circuito dei luoghi da aprire alle visite guidate di 5 siti di proprietà comunale: il Teatro comunale, l'Artemision, le Latomie dei Cappuccini, l'Ex Convento del Ritiro e l'Ipogeo di San Filippo alla Giudecca. Quest'ultimo sito è gestito dalla parrocchia di San Filippo Apostolo alla Giudecca.

Nell'edizione del 2017 il Festival, in due fine settimana, ha richiamato a Siracusa 14.000 visitatori