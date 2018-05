Torneo memorial "Nicole Vassallo", Siracusa rappresentata dalla formazione “Berretti 1923”

Si terrà il 12 maggio, con il patrocinio del Comune, a La Valletta (Malta) la prima edizione del torneo memorial di calcio a 7 “Nicole Vassallo” .

Siracusa sarà rappresentata, come in passato, dalla formazione “Berretti 1923”. Le altre partecipanti sono l'Olimpia Città di Floridia e le maltesi Acs Sport Malta e la squadra della Polizia di Stato dell'Isola dei Cavalieri.

"Ringrazio Salvatore Bianchini per la passione con la quale continua a coltivare questa tradizione che va avanti ormai da diversi anni. Questo memorial assume inoltre un suo particolare significato perché ricorda una giovane vittima del cancro, la figlia di un ispettore maltese recentemente scomparsa. Come per le precedenti edizioni, Siracusa sarà rappresentata dalla storica formazione della Berretti, al cui capitano va il nostro ringraziamento" - dichiara il vice sindaco, Francesco Italia.