Pachino, carta identità elettronica: al via procedura eliminacode

E' necessario un incontro con gli operatori degli Uffici Servizi Demografici di via Unità per ottenere, oppure avere il rinnovo, della carta d'identità elettronica.

Le giornate stabilite per gli incontri sono: lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 12 e martedì e venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 16 alle 17.

"Una scelta – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – attuata per smaltire le lunghe code di utenti che si creano giornalmente poiché la strumentazione elettronica può garantire un numero determinato di rilasci e rinnovi, oltre il quale non si può andare".