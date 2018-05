Siracusa, 65° anniversario della Lacrimazione della Madonna

In via di preparazione il programma del 65mo Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa. Il Rettore del Santuario ha anticipato il tema che accompagnerà l'evento: «Per il Pianto della Madre c’è ancora speranza per i figli». Parole tratte dall’ultimo messaggio che Papa Francesco ha dato a gennaio del 2017 sulle Lacrime della Madonna.

Il 13 maggio la trasmissione televisiva de “I Viaggi del Cuore” delle Reti Mediaset (Rete4 tra le 9,20-10,00 e 10,50-11,30), condotto da don Davide Banzato dedicherà uno speciale sull’evento della Lacrimazione a Siracusa, con testimonianze inedite di ieri e di oggi e immagini del Santuario e di Siracusa.

Il 15 maggio Radio Maria, che ha organizzato uno studio mobile nella Diocesi di Siracusa, trasmetterà in diretta nazionale dalla Cappella del SS.mo Sacramento della Basilica, a partire dalle 7,30, la preghiera del Santo Rosario e alle 8,00 la Santa Messa. Sempre Radio Maria l’1 giugno trasmetterà testimonianze di giovani dal Santuario sul messaggio silenzioso delle Lacrime della Madonna.

Numerose nel mese di Maggio sono le Missioni del Reliquiario, contenente la rimanenza delle Lacrime della Madonna: Messina, Motta Sant’Anastasia, Latina, Bitritto, Guardia, Modica, Roma, Livorno e tante altre.

Grandi preparativi anche per il Pellegrinaggio dalla Casa del Pianto al Santuario il prossimo 29 maggio, che vedrà la partecipazione delle parrocchie della città e della Diocesi di Siracusa.