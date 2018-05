Siracusa, campionati provinciali di corsa su strada: l'Aretusa Skate in line fa il pieno

Successi e ottimi piazzamenti per gli atleti dell'Aretusa Skate in line ieri ai campionati provinciali di pattinaggio a rotelle su strada organizzati da Luciano Siringo, allenatore della società siracusana e campione mondiale nella categoria Master della 42 chilometri.

Il pattinaggio è così tornato nelle piazze di Siracusa così come accadeva 65 anni.

Nella categoria Giovanissimi Chiara Di Pasquale si è aggiudicata sia la 50 metri in corsia che la 600 metri in linea, mentre è arrivata seconda nella 100 metri in linea. Selena Ferrazzano è arrivata terza e quarta Aurora Bisicchia. Ottimi piazzamenti per Sofia Dell'Aquia, Viviana Bisignano, Marta Cassarino, Benedetta Lorenzo, Viara Fiaccavento, Amalia Saraceno, Nicole Rossi e Carlotta Miranda.

Bravi pure i Giovanissimi Maschi alle prese con la prima gara: si distinguono Roberto Donato, Gianluca Villari e Lorenzo Raneri.

Nelle Esordienti Femmine ottimi risultati con Anastasia Siringo quarta, Alison Buscema quinta. Bene anche Gaia Ganci.

Nella categoria Ragazzi Maschi Nicolò Fava si piazza al primo posto sia nella 300 Sprint che nella 3000 a punti. Giovanni Cassarino arriva quinto nella classifica generale e ottimo piazzamento per Patrick Strano.

Allievi Femmine Alessia Caia arriva seconda nella 300 Sprint e quarta nella 3000 a punti.

Allievi Maschi Salvatore Sesto primo sia nella 300 Sprint che nella 3000 a punti.

"Mi ritengo soddisfatto - ha commentato a fine giornata l'allenatore Luciano Siringo - al di là dei risultati molto positivi, ma soprattutto perché i nostri ragazzi danno sempre il massimo. Il nostro prossimo obiettivo sono i campionati regionali su strada in programma ad Acicatena domenica 13 maggio".