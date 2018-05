L’Eurialo under 18 eliminata dalle finali regionali

Con due sconfitte si chiude il sogno dell'Eurialo under 18 che si chiama "finali regionali". Ieri pomeriggio ad Acicatena l'Eurialo è stata superata con un doppio 3-0 da Maia Dentis Catania e Pvp Palermo. Nel primo incontro la compagine del presidente Carmelo Messina ha impegnato severamente le etnee, soprattutto nel secondo parziale, perso a 22 (il primo era terminato 25-15, il terzo 25-13).

"Eravamo partite bene – commenta il vicepresidente Salvo Corso - portandoci sul 3-0 ma abbiamo ceduto progressivamente terreno alle avversarie, che poi si sono aggiudicate il triangolare, battendo anche Palermo e dimostrando tutta la loro superiorità. Nella seconda gara contro le palermitane ce l’abbiamo messa tutta, lottando ad armi pari nei primi due set, persi a 23 e 22, e cedendo a 15 il terzo. Purtroppo a pesare sulle nostre prestazioni è stata anche l’assenza di alcune giocatrici importanti per indisponibilità varie. Un plauso comunque a tutte le atlete per l’impegno profuso in questa stagione e per averci saputo regalare tante emozioni".