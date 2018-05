Il Siracusa batte la Leonzio e chiude con una vittoria il campionato

Ha vinto 1-0 il Siracusa nell'ultima di campionato contro la Sicula Leonzio, ma il margine di distacco avrebbe potuto essere maggiore: tante le occasioni sprecate nel secondo tempo dagli azzurri.

Nella prima frazione di gioco si fa vedere per prima la Leonzio: al 15' destro a giro di Arcidiacono, Tomei è pronto e respinge. Pochi secondi prima fallo evidente su Scardina, lanciato verso la porta: per l'arbitro non è accaduto nulla.

Al 23' schema da calcio d'angolo: destro al volo di Parisi, palla fuori non di molto. Cinque minuti dopo il Siracusa passa in vantaggio con Filippo Scardina. Il primo tempo si chiude sull'1-0.

Al 48' azzurri vicini al raddoppio: colpo di testa di Scardina, fuori di un soffio. Al 51' grande occasione per il Siracusa: Marotta lanciato in porta, fallisce incredibilmente. Al 66' azzurri ancora ad un passo dal raddoppio: Grillo non riesce a servire i compagni e viene anticipato da Narciso in uscita. Al 76' Bernardo va in rete, ma per il guardalinee è fuorigioco. Al 93', in pieno recupero, doppia occasione per il Siracusa con Grillo e Spinelli, entrambe le conclusioni sono respinte.

Per il Siracusa il campionato finisce qui, per la Leonzio, proprio grazie alle penalità subite da Siracusa e Matera, ci saranno i play off da giocare.