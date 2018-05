Siracusa, monito di Mons. Pappalardo alla politica: "Deve essere a servizio della comunità e non seguire interessi personali" FOTO E VIDEO

"In questo momento, come non mai, Siracusa e i siracusani hanno bisogno di venerare Santa Lucia. Questo è un momento di povertà non solo economica, ma anche di ideali e di cultura". Così comincia il tradizionale discorso dell'arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo, dal balcone dell'Arcivescovado in occasione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia. "La santità - ha detto ancora Pappalardo - deve essere una scelta fatta ogni singolo giorno, anche nelle piccole cose, a casa, in famiglia, nel lavoro e nell'impegno politico".

Subito dopo immediato il riferimento al momento attuale, visto che la città tra poco più di un mese sarà chiamata al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: "La politica - ha tenuto a sottolineare - deve essere un impegno e un sacrificio nei confronti della comunità e non una scelta dettata da interessi personali". Subito dopo il tradizionale lancio della colombe e la processione in Piazza Duomo delle Reliquie e del Simulacro della Santa Patrona fino alla chiesa di Santa Lucia alla Badia dove resteranno fino a domenica prossima, giorno dell'Ottava.