Pachino, entra in casa di una donna e tenta di violentarla: arrestato

Avrebbe prima bussato a ripetizione alla porta di una donna e quando questa ha aperto, l'avrebbe prima strattonata pià volte, palpeggiata e poi l'avrebbe spinta fino in camera da letto con l'intenzione di abusare di lei. Riuscita a liberarsi dalla morsa dell’aggressore la donna ha immediatamente chiamato i Carabinieri.

E' accaduto tutto questa notte a Pachino. La vittima è una donna polacca che portata in ospedale ha riportato contusione ed escoriazioni.

Il presunto aggressore è stato individuato e bloccato questa mattina dai Carabinieri che lo hanno trovato in stato di alterazione. Si tratta di un cittadino maroocchino, Farid Larhfiri, 39 anni già noto alle forze dell'ordine, che, alla vista dei militari, non ha esitato a scagliarsi contro di loro per evitare i controlli.

Riusciti a bloccarlo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio, tentata violenza sessuale, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Subito dopo è stato rinchiuso nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.