Ultimi tentativi di intesa tra M5S e Lega

Countdown per i partiti per giungere dopo due mesi dal voto a un accordo che consenta la nascita di un governo politico. Lunedì c'è l'ultimo giro di consultazioni. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e il M5s si stanno prendendo prima di gettare la spugna e consegnare nelle mani del presidente della Repubblica l'indicazione di una soluzione che faccia uscire il Paese dallo stallo. Oppure rilanciare con una nuova proposta. Si affaccia l'ipotesi di una rinuncia di Di Maio alla premiership in cambio di uno strappo di Salvini con Berlusconi.