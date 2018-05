Siracusa, l'Ortigia vince a Catania e conquista la Final Six

L’Ortigia vince 7-9 il derby siciliano di ritorno con la Nuoto Catania e, approfittando del pareggio tra Savona e Florentia, si piazza in quarta posizione scavalcando i liguri e conquista, matematicamente, l’accesso alla Final Six.

Un traguardo importante per il sodalizio biancoverde che raggiunge il primo obiettivo della stagione.

Il successo è arrivato al termine di una partita difficile e giocata contro una squadra che non ha concesso nessuna sosta.

In acqua anche Boris Vapenski, in forse fino alla vigilia, autore di una prova maiuscola sigillata con tre reti e tanta forza.

Priva di Napolitano, la squadra di Piccardo ha mostrato da subito la determinazione di chi vuole l’intera posta in palio. Sempre in vantaggio, tranne un breve break catanese nel secondo parziale, i siracusani sono stati bravi a reggere l’urto e reagire con il piglio della squadra di rango.

Vittoria che arriva nella settimana del 90° e che regala al Circolo di via Paolo Caldarella l’accesso alle finale scudetto.