Siracusa, applausi per l'Holimpia che affronta a viso aperto il Santa Teresa

L'Holimpia perde con il Santa Teresa, ma esce tra gli applausi di un palazzetto “Pino Corso” che ha rivolto il giusto tributo alla formazione di coach Rizzo.

Nelle fasi iniziali del primo set l'Holimpia parte concentrata e tiene botta fino all'8 pari. Alla fine il Santa Teresa conquista il primo parziale per 16-25; si aggiudica anche il secondo parziale per 22-25. Lee ospiti fanno proprio anche il terzo e decisivo parziale per 18-25. Ma al dilà dei numeri le ragazze siracusa hanno dato tutto al cospetto di un avversario molto più quotato e che aveva ancora speranze di approdare ai play off. Le siracusane a lunghi tratti sono riuscite a giocare quasi alla pari contro le messinesi, dando filo da torcere e regalando una vera partita ai tanti presenti.

“Può sembrare paradossale – afferma al termine dell'incontro coach Luana Rizzo - ma sono soddisfatta della prestazione odierna, perchè nonostante le fatiche di fine stagione e nonostante la caratura dell'avversario oggi in campo ho visto la giusta voglia e la giusta determinazione nel far bene. Gli applausi e le lacrime di fine incontro ne sono la riprova. Anche se la retrocessione lascia l'amaro in bocca, mi ritengo personalmente soddisfatta del lavoro svolto, sia a livello tecnico, sia a livello umano. Dispiace, certo, ma abbiamo dato tutto ed è questo ciò che conta maggiormente”.