Siracusa rende omaggio a Santa Lucia per la Festa del patrocinio, alle 12 la processione in Piazza Duomo

Il giorno della Festa del Patrocinio di Santa Lucia è arrivato. Oggi i fedeli si ritroveranno in Piazza Duomo per rendere omaggio alla Santa Patrona in ricordo del miracolo del 1646 attraverso il quale la Santa li salvò da morte sicura: era, infatti, in corso una carestia che aveva letteralmente affamato i suoi concittadini che, come ultima speranza si riunirono in chiesa a pregare la loro Patrona perché intercedesse per loro. All'improvviso una colomba entrò nella chiesa e navi cariche di grano entrano in porto. Da qui l'inizio della Festa, nota ai siracusano, proprio come Santa Lucia delle quaglie.

Il programma di oggi prevede alla 10 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Marciante vescovo di Cefalù, alla prima uscita ufficiale dopo la nomina con la partecipazione del Coro della Cappella Musicale del Duomo di Catania. Alle 12 la processione in Piazza Duomo delle Reliquie e del Simulacro fino alla Chiesa di Santa Lucia alla Badia, preceduto dal discorso dell'Arcivescovo, mons. Salvatore Pappalardo e dal tradizionale lancio delle colombe.