Siracusa, il Movimento Cinque Stelle prova a muovere le pedine: Silvia Russoniello potrebbe essere in bilico

Quando tutto sembra deciso, alla fine nulla è certo. Questo potrebbe tranquillamente essere il motto del Movimento Cinque Stelle di Siracusa che, a distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste per le amministrative di giugno, muove ancora le pedine.

Il tutto è da ricondurre a rumors politici, senza dimenticare che la cosa non è ancora definita. Stando a voci di corridoio, che però nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti, pare che il Movimento stia mettendo in campo tutta una serie di manovre per far fare un passo indietro a Silvia Russoniello, annunciata come candidata sindaca già dalle scorse elezioni politiche anche dal deputato regionale Stefano Zito.

Le regole del movimento vogliono che, per essere ufficiale la candidatura, ci sia bisogno di un'approvazione dallo staff nazionale sulla base di alcuni documenti che possano attestare il profilo in linea con i criteri del movimento nella scelta delle figure politiche.

Ebbene, in tutti i comuni della Sicilia è arrivato l'ok da Roma, tranne a Siracusa e in un comune del Catanese, Adrano.

Questo cosa significa? Tutto e nulla. "Tutto" perchè potrebbe andare a confermare la volontà del movimento di "rimuovere" la Russoniello, e "nulla" perchè si potrebbe trattare di un semplice ritardo.

A quanto pare però, una larga maggioranza del Movimento vorrebbe puntare su un altro profilo, lontano da quello della Russoniello. Ma quest'ultima pare che non ne voglia sapere proprio nulla di ritirare la propria candidatura, tanto che nelle scorse ore, sui social, ha parlato di sè stessa in qualità di "candidata", quasi a volere forzare la mano nei confronti di coloro che la vorrebbero mettere in panchina.

Il nome che potrebbe andare a correre al posto della Russoniello è ancora strettamente privato, anche perchè non si conoscono ufficialmente altre persone che già nelle scorse settimane hanno inoltrato il materiale necessario a Roma.

In questo clima di incertezza l'unica cosa certa è la fermezza della Russoniello che ha uscito i denti e adesso vuole tirare tutto. Eventuali sorprese o ufficialità potrebbero arrivare nella giornata di lunedì prossimo.