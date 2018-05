Siracusa, Scrofani presenta la lista a sostegno di Reale: nomi vecchi e nuovi

"Una lista forte, che punta su una presenza massiccia di donne". Commenta così Gianluca Scrofani la sua lista civica, Cantiere Siracusa, redatta a sostegno della candidatura a sindaco di Ezechia Paolo Reale (Progetto Siracusa) alle prossime elezioni amministrative.

"E' una lista - continua Scrofani - fatta da nomi di consiglieri comunali uscenti, ma soprattutto da molti cittadini. Sono sicuro - conclude Scrofani - che potrà dare un buon contributo alla coalizione".

I nomi dei candidati in consiglio comunale non sono tutti ufficiali, ma già inizia a trapelare qualcosa. Tra questi: Luciano Aloschi, Giuseppe Impallomeni, Antonio Trimarchi, Loredana Spuria, Chiara Catera (fin qui tutti uscenti dal consiglio). Continuando con Raffaele Grienti, attuale consigliere della Circoscrizione Ortigia, Sebastiano Russo, proveniente dal mondo di Alternativa Popolare, Gaetano Penna che viene dal mondo di Evoluzione Civica, e Sergio Bonafede già consigliere comunale.

Nelle prossime ore sarà diffusa in maniera ufficiale la lista completa.