Siracusa, scambi interculturali: consegnate le borse di studio a studenti meritevoli

Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli del territorio siracusano per i programmi all'estero 2018-19 promossa da Afs Intercultura (associazione che organizza e finanzia programmi scolastici internazionali con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale).

Ieri pomeriggio, alla Sala Borsellino di Palazzo Vermexio, la cerimonia aperta dal presidente di Intercultura, Antonio Di Salvatore.

Presente il vicesindaco Francesco Italia per il quale "lo scambio interculturale rappresenta una straordinaria occasione di crescita e arricchimento personale e per questo ritengo imprtante che simili iniziative vengano promosse e sottolinate nei contesti istituzionali".

L'evento ha visto tra i partner istituzionali anche la Consulta Comunale Giovanile con il presidente Andrea Auteri e il vice Alessandro Maiolino.

"La Consulta - dichiara il vicepresidente Maiolino - non poteva che collaborare a questo evento per rendere sempre più forte il rapporto con Intercultrua e siropatutto perchè si crede all'enorme importanza della formazione e su come gli scambi intercultruali siano importanti per una maggiore crescita della nostra comunita".