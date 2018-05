Noto, furti in abitazione: arrestati 2 uomini

Ieri pomeriggio, i carabinieri di Noto, hanno arrestato Gelsomino Di Giovanni, 44 anni, e Angelo Spinelli, 34 anni, in ottemperanza agli ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi dall’Autorità giudiziaria di Foggia. I due devono espiare la pena detentiva residua della reclusione: il primo di 9 mesi ed il secondo di un anno, per il reato di furto in abitazione, commesso nel luglio 2008 ad Orsara di Puglia (FG). Gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa