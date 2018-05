Siracusa, via ai festeggiamenti del Patrocinio di Santa Lucia. IL VIDEO

Sono cominciati oggi ufficialmente i festeggiamenti del patrocinio di Santa Lucia a Siracusa.

Questa mattina la cerimonia della consegna delle chiavi della cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di cappella e l'apertura delle nicchia che custodisce il simulacro.

Alle 11.45 uno dei momenti di maggiore emozione della festa con la traslazione del simulacro della Santa Patrona dalla cappella all'altare maggiore. La Cattedrale ha accolto tantissimi fedeli che hanno assistito con grande partecipazione a quello che è diventato un rito irrinunciabile per i siracusani.

Stasera alle 19.00 celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo. Alle 21.00 sul sagrato della Cattedrale concerto del complesso bandistico Akray Città di Palazzolo.

Domani, domenica 6 maggio, giorno della Festa, alle 10.00 solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. Alle 12.00 il tradizionale volo delle colombe e la processione in piazza Duomo delle reliquie e del simulacro verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia dove resteranno fino all'Ottavario.

Alle 20.00 in piazza Duomo, raduno bandistico Santa Lucia con la partecipazione del Corpo musicale Città di Siracusa, del complesso bandistico Akrai Città di Palazzolo, del Corpo bandistico Città di Canicattini Bagni, dell'associazione musicale F. Rossitto di Sortino.